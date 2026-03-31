La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantuvo un encuentro en Palacio Nacional con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno.

A la reunión de igual forma acudieron representantes de la industria azucarera, productores e ingenios.

A inicios de mes, la mandataria mexicana anunció que en su reciente encuentro con directivos de Coca-Cola les pidió usar más azúcar mexicana. En su conferencia mañanera del pasado 5 de marzo, indicó que en el encuentro no se habló de los impuestos para las bebidas azucaradas.

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“Del tema del impuesto no se habló, ni siquiera lo informaron. Yo les pedí, el refresco usa mucha fructuosa que la mayoría viene importada y cada vez se usa menos azúcar producida en México. Incluso cuando tienen azúcar de caña, sabe distinto el refresco y ya los médicos dirán, pero puede tener menos efectos (...)”, dijo.

Sheinbaum mencionó que el precio del azúcar está muy bajo y apuntó que la inversión de 6 mil millones de dólares que aunció la refresquera en nuestro país no solo tiene que ver con las bebidas sino con “otros productos”.

Indicó que también se habló con los directivos de Coca-Cola del agua y de medidas de reciclaje que van hacer, así como de la calidad.

También conversaron del impacto ambiental en cada una de las instalaciones en nuestro país que tiene Coca-Cola.

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dft