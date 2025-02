La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no hay nada ilegal” en los vuelos de drones de Estados Unidos sobre territorio mexicano, luego de que medios estadounidenses reportaron que la CIA realiza misiones de espionaje aéreo a grupos criminales.

En su conferencia mañanera de este miércoles 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también cuestionó por qué la información salió del diario The New York Times, y expresó que “no nos van a debilitar”.

“No hay nada ilegal, lo que hay es una coordinación y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora (...) Estos vuelos con parte de coordinación, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el Gobierno de Estados Unidos y Gobierno de México, y muchas veces es a petición, o más bien todas las veces es bajo petición del gobierno de México de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad (...)”, dijo la Presidenta.

Lee también Harfuch y Trevilla supervisan decomiso de casi 5 toneladas de metanfetaminas en Culiacán; mayor aseguramiento de la administración

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal cuestionó: “¿quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota?”

“Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición como diciendo ´es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder ante espionaje del gobierno de Estados Unidos, hay violación a la soberanía (...)`. No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable”, expresó al declarar que sus principios son “no mentir, no robar y no traicionar”.

“Lo que vale la pena preguntarse es por qué sale el artículo en el New York Times. Quieren vulnerarnos como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. ¡Jamás! Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo, aquí no hay divorcio y nosotros no mentimos nunca”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr