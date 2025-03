La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que debe ser Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado, quien debe explicar por qué viajo en primera clase a Francia para una reunión del parlamento europeo, dijo que prefiere no meterse en la polémica y recordó que ella viaja en clase turista.

Cuestionada sobre la polémica y las críticas contra el senador por Morena por apegarse a la llamada austeridad republicana, apuntó: “Respeto mucho a Gerardo Fernández y pues cada quien que decida. Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso”.

Durante la conferencia mañanera del pueblo, dijo que “cada quien, yo por ejemplo no viajo en primera clase y miren que hemos viajado y aquí está Paulina de testigo que muchas veces llegan y dicen oiga más Presidenta, no imagínense pues por favor pase a primera clase”.

Sin embargo, acotó: “Yo mido uno 1.62, Gerardo cuánto mide 1.84,1.90 no pues a mí las piernas me caben muy bien, la verdad es más alto. Entonces en fin no no me voy a meter a la polémica y ya que Gerardo explique”.

