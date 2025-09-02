Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Más Información
Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”
Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar
Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gasolineros y empresarios para renovar la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina.
Lee también Embajador de EU acude a la primera sesión de la Corte electa en México; desea éxito a favor de la relación bilateral
La Presidenta de México agradeció la asistencia y colaboración para este pacto.
En la reunión también estuvo presente Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, Luz Elena González, secretaría de Energía, y Víctor Rodíguez, titular de Pemex.
VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA
