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La presidenta recibió la mañana de este jueves en Palacio Nacional a un grupo de embajadores que presentaron sus cartas credenciales.

Después de casi tres horas salió el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, con quien la presidenta Claudia Sheinbaum se encontró, en el marco de los cuatro cargamentos deque ha enviado nuestro país a La Habana y ante el amago del mandatario estadounidense, Donald Trump, de tomar la isla.

A su salida del recinto histórico, el embajador Eugenio Martínez no emitió declaraciones.

Ante la titular del Ejecutivo federal entregaron cartas credenciales los embajadores de Indonesia, Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, y de Portugal, Pedro Cota Pereira.

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También a Palacio Nacional llegaron representantes de lapara la cumbre que se realizará en México en mayo, ante la modernización del acuerdo comercial.

"México está hermanado con los pueblos del mundo. Le damos la bienvenida a sus representaciones en nuestro país", expresó la mandataria federal en sus redes sociales.

Además de los embajadores de Cuba, Portugal e Indonesia, presentaron sus cartas credenciales los diplomáticos de Egipto, Amr Abdelazim Elsayed Rifai, y del Reino de los Países Bajos, André Max Adriaan Driessen.

Al compartir una foto con el embajador cubano, Sheinbaum externó que "al pueblo de Cuba y de México nos une una larga historia de hermandad y solidaridad".

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aov/bmc

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