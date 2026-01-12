Más Información

Un crematorio clandestino y plaga de ratas; Fiscalía revela lo que encontró en el Refugio Franciscano

Un crematorio clandestino y plaga de ratas; Fiscalía revela lo que encontró en el Refugio Franciscano

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

Los Steelers pierden en casa ante Texans y son eliminados de playoffs; Houston jugará la Ronda Divisional contra los Patriots

Los Steelers pierden en casa ante Texans y son eliminados de playoffs; Houston jugará la Ronda Divisional contra los Patriots

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

La presidenta de México, , se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López, con quienes no abordó la , que será revisada el miércoles después de presentarse por la Comisión Presidencial.

Luego de casi dos horas de encuentro, Monreal contó que con la mandataria mexicana revisaron la agenda legislativa y descartó que la electoral sea preferente.

"Revisamos todo el pendiente de iniciativas, una por una. Nos invitó a participar en la reforma electoral. El miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a estar presentes", dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Lee también

Indicó que con Sheinbaum acordaron diferentes reformas: "Unas que tenemos en minutas, que vienen de Cámara de Diputados, y otras que están en Cámara de Senadores, y otras que va a enviar ella".

"Algunas que están pendientes para darle congruencia a las reformas constitucionales", agregó al referir que se trata de bienestar animal, contencioso administrativo, jueces sin rostro, jornada laboral de 40 horas a la semana y códigos de procedimientos penales, entre otras.

Todas estas, dijo Monreal, son prioridad para poderlas sacar el periodo de sesiones ordinarias que comienzan el próximo 1° de febrero.

Al encuentro también asistió Ignacio Mier, vicecoordinador del oficialismo en el Senado; Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de Presidencia; y Luisa María Alcalde, secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional.

Lee también

Cabe mencionar que López Hernández se retiró sin dar comentarios.

Fue el pasado 26 de noviembre cuando este senador se reunió con la presidenta de los Estados Unidos Mexicano, en el marco del caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo delincuencial "La barredora".

Antes, Claudia Sheinbaum recibió este 12 de enero al senador morenista Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]