La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López, con quienes no abordó la reforma electoral, que será revisada el miércoles después de presentarse por la Comisión Presidencial.

Luego de casi dos horas de encuentro, Monreal contó que con la mandataria mexicana revisaron la agenda legislativa y descartó que la electoral sea preferente.

"Revisamos todo el pendiente de iniciativas, una por una. Nos invitó a participar en la reforma electoral. El miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a estar presentes", dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Indicó que con Sheinbaum acordaron diferentes reformas: "Unas que tenemos en minutas, que vienen de Cámara de Diputados, y otras que están en Cámara de Senadores, y otras que va a enviar ella".

"Algunas que están pendientes para darle congruencia a las reformas constitucionales", agregó al referir que se trata de bienestar animal, contencioso administrativo, jueces sin rostro, jornada laboral de 40 horas a la semana y códigos de procedimientos penales, entre otras.

Todas estas, dijo Monreal, son prioridad para poderlas sacar el periodo de sesiones ordinarias que comienzan el próximo 1° de febrero.

Al encuentro también asistió Ignacio Mier, vicecoordinador del oficialismo en el Senado; Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de Presidencia; y Luisa María Alcalde, secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional.

Cabe mencionar que López Hernández se retiró sin dar comentarios.

Fue el pasado 26 de noviembre cuando este senador se reunió con la presidenta de los Estados Unidos Mexicano, en el marco del caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo delincuencial "La barredora".

Antes, Claudia Sheinbaum recibió este 12 de enero al senador morenista Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

