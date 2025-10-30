Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

Suspenden vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por “emergencia aérea”

Suspenden vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por “emergencia aérea”

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Tras las críticas del subsecretario de Estado de Estados Unidos, , por el apoyo de México a la resolución de la ONU que pide el fin del bloqueo económico a Cuba, la presidenta defendió la postura del país y subrayó que la política exterior mexicana se decide en territorio nacional.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum adelantó además que México y Estados Unidos podrían concretar nuevos acuerdos comerciales en el corto plazo.

“La política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba ha sido histórico”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Lee también

La Presidenta recordó que la resolución para quitar el bloqueo a la isla fue respaldada “por amplísima mayoría” en la y reiteró que México mantiene una posición basada en sus principios de soberanía, autodeterminación y no intervención.

“Somos un país soberano, libre, independiente, y la política exterior la definimos los mexicanos”, enfatizó.

La presidenta señaló que, pese a las diferencias con Washington en ciertos temas, la relación bilateral se mantiene sólida y basada en el diálogo.

“Tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Hay temas en los que no estamos de acuerdo y decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado el diálogo para resolverlos. Y hasta ahora, hemos podido resolver la mayor parte con diálogo”, dijo.

Ayer, después de que México reiteró el fin del "bloqueo comercial a Cuba", ante la votación en la ONU, el subsecretario de Estado y exembajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau, reaccionó.

Lee también

Expresó que como "amigo de México" le entristece leer una mentira, "de principio a fin".

El representante de México ante la ONU, , reiteró la solidaridad de nuestro país con Cuba: "Y la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a ese país".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]