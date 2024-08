Sheinbaum respalda a AMLO por "pausa" en relación con embajadores de EU y Canadá

Ante la "pausa" que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar y con el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que es una decisión del mandatario federal frente al "agravio" de los diplomáticos, pero aclaró que hay diálogo con los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá.

"Es una decisión del Presidente de la República, él es hoy el Presidente Constitucional, frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Lo he comentado, hay muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, con nuestros socios comerciales, hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decididas, como es el caso de la conformación del Poder Judicial", dijo en conferencia de prensa tras la reunión Plenaria de Morena.

Añadió que López Obrador tuvo sus razones para tomar esta decisión, pero que a ella le corresponderá gobernar a partir del 1 de octubre y destacó que hace semanas tuvo reuniones con el embajador de Estados Unidos y con la comitiva del presidente Joe Biden, pero que hasta ahora no tienen otra reunión con ella hasta el momento.

"Por supuesto que vamos a respaldar siempre al Presidente de la República, y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros, sepan que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo canadiense", indicó.

Descartó que la reforma al Poder Judicial, y ante la pausa de relaciones, vaya a afectar los mercados.

"Lo que ha ocurrido con el peso no tiene que ver con la reforma judicial. Puede ser un factor que influye, pero no es lo esencial. Es un problema internacional. (...) Lo que pasa es que hay quien quiere decir que es la reforma judicial. Lo que hemos dicho nosotros es que no tiene que haber problemas para las inversiones en México, ni para el tratado. Van a estar resguardadas las inversiones, incluso con un mejor Poder Judicial, pues va a haber más Estado de Derecho", dijo la presidenta electa.

"No es que el presidente haya dicho algo que no tenga que ver con un antecedente. Entonces es importante siempre, y eso además está en la Constitución, que el Ejecutivo responda en la defensa de nuestra soberanía y no va más allá", apuntó.

Reforma electoral, más adelante: Sheinbaum

Debido a que la reforma electoral no alcanzó a discutirse en la actual legislatura, la presidenta electa dijo que no está contemplando que se vuelva a presentar el 1 de septiembre, sino sería más adelante.

"No estamos planteando una iniciativa en este momento, ya nos va a corresponder a partir del primero de octubre", destacó tras la reunión del grupo parlamentario de Morena.

Sheinbaum recordó que planteó reformas constitucionales a las que presentó el presidente López Obrador, entre ellas programas sociales para niños y niñas, para mujeres de 60 a 64 años, la no reelección.

"Estaremos trabajando la reforma electoral para, fíjense ahora, si se hubiera aprobado la reforma electoral que presentó el presidente no hubiera habido plurinominal, tanto que criticaban a Morena o al presidente de la República de nuestro planteamiento de que no hubiera plurinominal, pero ya lo estaríamos presentando ya como una iniciativa que la presenta la Constitución", dijo.

Al respecto, el senador y próximo coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que la reforma Electoral, de acuerdo con Sheinbaum requiere de una mayor análisis y reflexión "porque tenemos que completarla bien, no quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento".

"El hecho de que no se discuta en este periodo hasta el 29 de agosto quiere decir que automáticamente queda desechada esa iniciativa en materia de reforma electoral ñ. Tendrá que ser motivo de una nueva iniciativa en el próximo periodo de sesiones", destacó.

