La senadora panista Lilly Téllez acusó a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, de intentar quitarle su posición en el Senado. A través de una publicación en su cuenta de X, la senadora expresó que Sheinbaum Pardo teme de la “fuerza de la razón y la voz” para enfrentarla.

"La presidenta Sheinbaum tendrá todo el poder del Estado, las Fuerzas Armadas y la mayoría en el Congreso. Pero su inseguridad predomina: ordenó que me arrebaten la senaduría. Le da miedo que tenga la fuerza de la razón y la voz para enfrentarla", escribió.

Este pronunciamiento sigue a una advertencia anterior de la senadora, en la que aseguró tener información de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena habrían instruido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impedir su llegada al Senado. "Tengo información de que AMLO y Morena quieren impedir que yo llegue al Senado al ordenarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me quite del camino porque soy un peligro para Sheinbaum. Espero que esa institución no se preste a ese atropello", afirmó anteriormente.

Además, aseguró que el ‘delito’ por el que AMLO y Sheinbaum quieren quitarle la senaduría tiene que ver con las denuncias sobre la explosión de violencia en Sonora, dijo. “Morena sigue el ejemplo de Maduro en Venezuela”, agregó.

