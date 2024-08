Este corrupto, por órdenes de Sheinbaum, me denunció ante el INE para que me quiten la senaduría.



Dice que "no tengo una forma honesta de vivir" porque critiqué a morena en el programa de Ciro Gómez Leyva.



Qué imbecilidad de @Sergeluna_S

así empezó Venezuela, ¿no que no? pic.twitter.com/kMCVS0ZGRd