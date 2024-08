Víctor Rodríguez Padilla será el director de Pemex, anunció la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El próximo director dijo que es un gran reto este cargo, y adelantó que en los próximos días estará presentando a su equipo y destacó que la empresa petrolera va a tener un cambio y no se va a limitar a energías fósiles.

Añadió que estará trabajando de la mano de Luz Elena González, próxima secretaria de Economía, y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda.

"Una de las encomiendas es que mantengamos la producción en 1.8 millones de barriles por día que es lo que nos va a permitir abastecer a las refinerías. Entonces, ese es un esfuerzo importante. Hay que decirlo que en este gobierno se hizo una parte muy importante también de aumento de la producción. La producción venía cayendo por madurez geológica, efectivamente, pero también por falta de inversión, descuido, negligencia (...)", señaló.

Añadió que otro de los retos es la reducción de la deuda, y criticó que en los gobiernos neoliberales hubo corrupción que permitieron que Pemex la contrajera.

"Vamos a hacer un esfuerzo mayúsculo, grande, en desarrollar las fuentes renovables de energía, todas las que podamos hacer, y Pemex va a jugar un papel fundamental. Pemex no se va a limitar a hacer petróleo, gas, condensados y lo que siempre ha hecho, no, ahora vamos a hacer proyectos nuevos, vamos a tener asociaciones con la sociedad, con las universidades, con los empresarios, para hacer los proyectos del futuro. Vamos a hacer energía eólica, energía solar, energía eólica offshore, vamos a hacer materiales estratégicos, con litio, (...)", destacó.

Víctor Rodríguez Padilla, próximo titular de Pemex. Foto: Especial

Sheinbaum destacó que Octavio Romero Oropeza, director de Pemex en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a quedar en su equipo.

Respecto a que las calificadoras han dado mala calificación a petrolera, Víctor Rodríguez Padilla aseguró que van a coordinador inversiones con las empresas privadas, pero consideró que los medios de comunicación "exageran un poco o mucho", ya que Pemex "no es tan mal como piensan".

"Hay efectivamente una situación financiera, la estamos atendiendo. También hay una situación que esta la estamos atendiendo de manera muy coordinada con la Secretaría de Hacienda. Efectivamente, nos estamos ocupando de eso. Lo hemos venido haciendo en el último año. Hemos sido muy responsables en los pagados, en la pluralidad. Eso ha sido impecable, no lo han reconocido algunas calificadoras, no todas, unas sí, unas no. Hay una parte productiva importante. Vamos a mantener el esquema productivo. ¿Qué empresa produce 1.8 millones de barreles de petróleo en el planeta? Muy muchas. Pemex es una de ellas", indicó.

Conferencia de Claudia Sheinbaum EN VIVO