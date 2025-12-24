Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

La presidenta recordó que suspendió sus conferencias mañaneras de Palacio Nacional desde este miércoles 24 hasta el viernes 26 de diciembre.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la titular del Ejecutivo federal deseó feliz Navidad a todas las personas mexicanas.

"Con motivo de las celebraciones, del miércoles 24 al viernes 26 de diciembre.

"¡Feliz Navidad a todo el pueblo de México!", escribió Sheinbaum.

Al inicio de la conferencia de ayer, planteó a quienes asisten al Salón Tesorería una votación a mano alzada, en la que decretó "un empate", por lo que al término de la misma, volvió a realizar ele ejercicio.

"A ver vamos a votar otra vez, ¿Quién quiere que haya conferencia mañanera del pueblo mañana?", dijo la titular del Ejecutivo, al tiempo que reporteras y reporteros levantaron la mano.

"A ver vamos a contar; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13", expresó.

Posteriormente, preguntó: ¿Quién quiere que no haya mañanera del pueblo mañana? Sin abtenciones; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, no pues ya ganaron, 16, 17"

"Le vamos a dar , a todos los compañeros y compañeras, a quienes agradecemos, a todos y todas que este año estuvimos juntos a las 7:30 de la mañana en punto", señaló.

De igual forma decía Feliz Navidad para las y los mexicanos.

"A todos los que nos escuchan y nos ven, Feliz Navidad, que pasen una buena noche buena, Feliz Navidad, que les traigan muchos regalos Santa Claus a todos los niños y las niñas, y nos vamos a ver hasta el lunes 29, tres días de vacaciones, nos vamos a tomar unos días y vamos a seguir informando, trabajando, leyendo, publicando en las redes de todo lo que hemos hecho este año", detalló.

Romeritos, el platillo favorito de Sheinbaum

Sheinbaum Pardo dijo que aún no sabe lo que cenará este 24 de diciembre, pero adelantó que habrá romeritos: "Uy todavía no sé, romeritos, eso es lo que más me gusta"

Al término, pidió que se reprodujera la canción de "Feliz Navidad", interpretada y escrita por el cantautor puertorriqueño José Feliciano, lanzada en 1970.

