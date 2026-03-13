Coquimatlán, Colima.— En el marco de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 21 de marzo se declarará a Margarita Maza de Juárez como la primera embajadora histórica de México, en reconocimiento a su papel diplomático durante uno de los periodos más complejos del país.

Durante la inauguración del Centro Libre para Mujeres, la mandataria destacó la relevancia histórica de la esposa del expresidente Benito Juárez y su participación en la defensa de los intereses nacionales mientras el gobierno republicano enfrentaba la invasión extranjera en el siglo XIX.

“Margarita Maza, esposa de Juárez, el 21 de marzo le vamos a dar la categoría de la primera diplomática histórica, embajadora histórica. ¿Saben por qué? Porque cuando ella estuvo en Estados Unidos y Juárez regresa a México, ella representa a México frente al gobierno de Estados Unidos, una mujer extraordinaria”, afirmó la presidenta.

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Sheinbaum subrayó que Maza de Juárez desempeñó un papel fundamental durante el exilio del gobierno juarista, periodo marcado por dificultades económicas y presiones políticas internacionales.

“Sufrieron muchísimo, mucha pobreza y aun así decían que era conservadora; no, ella tenía un pensamiento liberal ayudando a Juárez en toda la lucha de la Reforma y al mismo tiempo contra la invasión francesa”, agregó.

La titular del Ejecutivo federal señaló que este reconocimiento busca reivindicar el papel histórico de las mujeres en la construcción del Estado mexicano, particularmente en momentos decisivos como la Guerra de Reforma y la resistencia frente a la intervención francesa.

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Durante el evento, la presidenta también inauguró un Centro Libre para Mujeres, proyecto que forma parte de una estrategia nacional orientada a crear espacios comunitarios de atención, apoyo y convivencia para mujeres en todo el país.

La mandataria federal detalló que la meta del gobierno es instalar un Centro Libre para Mujeres en cada uno de los más de 2 mil 300 municipios del país, con el objetivo de garantizar espacios seguros y accesibles para todas.

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