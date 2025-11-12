La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno haya enviado al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y aclaró que es una iniciativa de algunos diputados de Morena.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que esta iniciativa ni siquiera se ha revisado por parte de su equipo.

“Sí, solamente sobre el tema de la Ley de ministros de culto: no es una propuesta del gobierno, es una propuesta de algunos diputados, pero no es una propuesta nuestra. Es importante que se aclare”.

“Ni siquiera la hemos revisado aquí en el gobierno. Entonces no”, reiteró.

La iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, fue presentada el pasado 28 de octubre, por el diputado Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa propone que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones regulen las publicaciones en redes sociales de los integrantes de la Iglesia.

El legislador morenista señaló en su proyecto, que la finalidad es prevenir los discursos de odio en las publicaciones que realicen obispos, sacerdotes y todos los integrantes de asociaciones religiosas.

