La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que en México haya crisis fiscal y garantizó que los pagos para las personas trabajadoras de los medios públicos estarán reflejados en los próximos días.

“¡Claro que no!”, expresó Sheinbaum en su conferencia mañanera de este lunes 28 de julio en Palacio Nacional, al señalar que si hubiera una crisis de recursos, “no estará el peso frente al dólar como está”.

“Las finanzas públicas están muy bien”, aseveró.

“¿Lo que está pasando en los medios públicos no tiene nada que ver con esto?”, se le preguntó.

“No, estamos revisando lo de los medios públicos [...] Prácticamente todos los contratos de los medios públicos trabajan por honorarios [...] La mayoría de las personas que están contratadas por los medios públicos cobran por honorarios desde hace muchísimo tiempo, incluso estamos revisando porque hay personas que llevan muchísimo tiempo trabajando y no tienen prestaciones sociales, estamos revisando la manera en que se contrata en los medios públicos.

“El retraso que ocurrió en Canal Once en particular tuvo que ver con la forma en que están contratadas y todos los trámites que se tienen que hacer para el pago. Entonces hay recursos, hay todo. Todo lo que hubo fue un retraso en la parte burocrática, digamos, estamos revisando para que no vuelva a haber este retraso”, expuso la Presidenta.

Al ser cuestionada sobre una fecha precisa para que los trabajadores reciban sus pagos, la titular del Ejecutivo federal dijo que “a los de Canal Once mañana (martes 29 de julio).

