La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al Premio Nobel de la Paz que ganó María Corina Machado, líder opositora venezolana.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre, Sheinbaum Pardo se limitó a decir: “Siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución y me quedaría hasta ahí el comentario”.

La líder opositora venezolana fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

La excandidata presidencial cumple con los tres criterios de Alfred Nobel, ya que ha unido a la oposición de su país; nunca ha titubeado en resistir a la militarización de Venezuela y ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica.

