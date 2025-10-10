Más Información

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz

José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Boluarte que aceptó su despido

Gobierno busca recuperar 16 mmdp por huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al que ganó , líder opositora venezolana.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre, se limitó a decir: “Siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución y me quedaría hasta ahí el comentario”.

La fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

La excandidata presidencial cumple con los tres criterios de Alfred Nobel, ya que ha unido a la oposición de su país; nunca ha titubeado en resistir a la de Venezuela y ha sido firme en su apoyo a una .

