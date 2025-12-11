Después de que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela por presuntos vínculos con organizaciones terroristas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró la postura del país a favor del respeto al derecho internacional y la no intervención en los asuntos internos de otros pueblos.

Sheinbaum subrayó que México debe mantenerse firme en sus principios constitucionales de política exterior, independientemente del contexto geopolítico.

“Nosotros estamos de acuerdo con los tratados internacionales, con el respeto de los tratados internacionales, con la no intervención, con la solución pacífica de los conflictos. Y siempre México debe velar por ello”, afirmó.

Recordó que estos principios no solo forman parte de la tradición diplomática del país, sino que están establecidos en la Constitución.

“Primero porque es convicción y segundo porque está en la Constitución de la República, y todo presidente o presidenta tiene que guiarse por los principios de política exterior de la Constitución”, señaló.

Agregó: “Es algo de lo que México es ejemplo ante el mundo y esa debe seguir siendo siempre nuestra posición”.

Ayer, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalaron con el anuncio del presidente Donald Trump de que incautó un petrolero frente a las costas venezolanas.

El gobierno de Trump acusó que el buque es blanco de sanciones porque está ligado a una red de "transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras". En concreto, a la Guardia Revolucionaria iraní y a la milicia chiita libanesa Hezbolá.

