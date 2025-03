Tras el ríspido encuentro del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con el presidente estadounidense, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que México siempre ha pugnado por la paz.

Ante el reforzamiento de Canadá con la Unión Europea por los amagos de Trump, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el papel de México en este escenario.

“Primero, nosotros no estamos de acuerdo nunca con bloqueos. Esa ha sido una posición de México siempre porque no afecta a los gobiernos, afecta a los pueblos. No debe ser una manera de resolver un conflicto.

“Y nosotros siempre hemos pugnado por la paz, y la paz se construye con diálogo”, expresó la Presidenta en su conferencia mañanera de este lunes 3 de marzo en Palacio Nacional.

Destacó además la política exterior, de México: “Nosotros, los principios constitucionales de política exterior que esencialmente es la búsqueda de la paz”.

