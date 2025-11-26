Luego de que transportistas y productores del campo informaron que fracasó otra mesa de negociación con el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración continuará el diálogo, pero advirtió que las autoridades solo pueden comprometerse a lo que verdaderamente puedan cumplir.

“Cuando hay demandas legítimas se atiende, pero no se puede prometer lo que no se puede entregar", indicó.

La Mandataria explicó que el gobierno busca soluciones dentro del marco presupuestal disponible, por lo que no asumirá acuerdos irreales.

Lee también Fracasa otra mesa de transportistas y productores en Segob; preocupa “intervención” del Ejército y valoran cerrar accesos a CDMX

“Hay una mesa y se busca encontrar una salida, obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Cuando nos comprometemos con algo, hay que cumplirlo, hay que ser muy responsable en qué se puede y qué no se puede.”

Ante la crisis de precios del maíz, Sheinbaum recordó que se llegó a un acuerdo tripartita para apoyar a productores, con participación de empresas compradoras, gobiernos estatales y el Gobierno federal.

Señaló que el objetivo es diferenciar el precio entre el maíz blanco mexicano y el maíz amarillo de Estados Unidos, cuyo costo internacional ha caído drásticamente.

“Se buscó algo tripartita… que las empresas que compran maíz dieran un precio más alto, que los gobiernos estatales le entraran con algo y el gobierno federal con algo. Ahí se logró un acuerdo.”

La Presidenta sostuvo que el siguiente año se van a destinar un billón de pesos a programas de bienestar, además de recursos para salud, educación e infraestructura social. Por ello, señaló que es necesario priorizar demandas legítimas y evitar presiones políticas.

Lee también Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

“Cuando hay una demanda de este tipo buscamos la manera de encontrarle una salida… cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema, nada más por generarlo".

Respecto a los bloqueos en carreteras, Sheinbaum cuestionó la necesidad de estas acciones mientras las mesas de diálogo siguen abiertas

“Tomando una carretera… ahí es donde yo digo, pues ¿qué los mueve a tomar una carretera, si están en una mesa de trabajo donde se están buscando alternativas?”.

Sheinbaum reiteró la disposición a negociar, pero insistió en que las soluciones deberán ser realistas: apoyar principalmente a los pequeños productores y garantizar seguridad sin ceder a presiones políticas o demandas inviables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr