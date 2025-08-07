Más Información

Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Decomisa FGR casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas; aseguran vehículos y un arma

Ante las nuevas redadas hacia migrantes en Estados Unidos, la presidenta se manifestó en contra, y aseguró que va a proteger a los connacionales "de todas las formas posibles".

Durante la conferencia matutina de este jueves 7 de agosto en , la Mandataria federal explicó que esta protección a los connacionales será dentro del marco de las leyes mexicanas, y con la relación diplomática que se tiene con la administración estadounidense que encabeza .

“Nosotros no estamos de acuerdo con las redadas y nosotros vamos a proteger y ayudar a nuestros paisanos y paisanas de todas las formas posibles, dentro del marco de nuestras leyes, de la relación diplomática y el apoyo que se les pueda dar allá desde los consulados”, comentó.

En ese sentido, y en materia de seguridad, la Mandataria federal destacó la ha funcionado y que ello se demuestra con una reducción en el tráfico de fentanilo.

“Tenemos una colaboración muy importante con el Gobierno de los Estados Unidos. El cruce de fentanilo de octubre a la fecha se ha reducido en un 50%. ¿Cómo lo sabemos? Porque del otro lado de la frontera la incautación de fentanilo se ha reducido a la mitad, eso quiere decir que está pasando menos de aquí para allá porque ellos han aumentado las revisiones, tiene que ver con la coordinación y la colaboración”, señaló.

publicó este jueves que las políticas del presidente Donald Trump están alejando al turismo de Estados Unidos, que pasó de ser la "Meca" de los turistas al país donde son tratados, denuncian, como "sospechosos".

Revisiones de redes sociales, tablets, celulares y computadoras; alza de precios en las , entre otras medidas, que la administración aplica "en aras de la seguridad", han derivado en que los turistas prefieran otros destinos, más hospitalarios, y dónde afirman, no son tratados como delincuentes.

