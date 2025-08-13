Más Información

La presidenta envió a la Comisión Permanente su propuesta de ratificación de como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) por un nuevo periodo de cinco años.

El oficio será remitido este miércoles a comisiones, ante las que el funcionario tendrá que comparecer el próximo 20 de agosto.

Villamil fue nombrado en 2018 como titular del SPREM por el expresidente para un primer periodo de un lustro, que concluyó en 2023.

Ante la falta de consenso en el Senado para ratificarlo en el cargo por un periodo más, ha permanecido desde entonces como encargado de despacho. Ahora, con la mayoría que tiene en la , se prevé que su nombramiento sea ratificado sin contratiempos.

La oposición ha acusado a Villamil de convertir al en un órgano partidista en el que no se refleja la pluralidad política del país.

