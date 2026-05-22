La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que presento los resultados de seguridad al secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien se reunió ayer, en Palacio Nacional.

“Se presento los resultados de seguridad. La colaboración entre Estados Unidos es eso, colaboración, es coordinación, que no es subordinación y que es mejor para ambos países, coordinarnos bien”, dijo.

Afirmó que el funcionario estadounidense emitió un reconocimiento al trabajo del gobierno federal en materia de seguridad, y acordaron realizar reuniones periódicas para mantener informado al gobierno de Estados Unidos.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, escucha al presidente Donald Trump mientras habla con la prensa tras regresar y bajar del Air Force One, el miércoles 20 de mayo de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: AP

“De parte del secretario hubo un reconocimiento al trabajo que está haciendo México, y yo le planteé que por qué no las reuniones que tenemos de entendimiento de seguridad, se hacen más seguido para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración, y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio, y que a partir de ahí se siga trabajando en la colaboración”, dijo.

La mandataria dijo que le explicó a Mullin que la Constitución y las leyes mexicanas no permiten las operaciones conjuntas en el país.

“Yo le dije con toda transparencia lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución, entonces como la colaboración tiene que estar en cierto marco, que las operaciones conjuntas en territorio, eso no nos lo permiten nuestras leyes y la Constitución, que la colaboración tiene que ser en otro marco”, comentó.

Finalmente, señaló que se mantiene el inicio de las conversaciones de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el próximo miércoles.

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