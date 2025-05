A 25 días de la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una “cancioncita” para invitar a las personas a que participen en la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su conferencia mañanera de este martes 6 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que “depende de la gente por quién va a votar”: “Lo importante es que va a votar”.

“Ayer me la presentaron, una cancioncita de promoción de la votación del primero de junio, para ponerla. Lo importante es que participe la gente, la gente participe, que se informe, que sepan los perfiles, que conozcan quién es quién y puedan ejercer su voto libremente.

“Estamos a 25 días, ha subido el conocimiento de la votación del primero de junio; hace como tres meses, solamente el 30% sabía y ahora está como en el 60%, entonces todavía hay que difundir más, pero ha subido el conocimiento de que el primero de junio hay votación”, dijo.

Aseguró que en su conferencia mañanera se seguirá informando y señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe promover más este proceso.

“Primero de junio, primero de junio, la justicia nos llama, tú tienes que estar, Primero de junio, primero de junio , votemos por un nuevo Poder Judicial, es una elección histórica, no te puedes quedar atrás, México es cada vez más democrático, vamos a participar. Honesto y sin corrupción, así lo vamos a lograr, un Poder Judicial del pueblo que sí sepa juzgar”, se escuchó en el Salón Tesorería.

“Está bueno, ¿no?”, expresó la titular del Ejecutivo federal sobre la “cancioncita”.

“La gente va a saber por quién elegir, no hay que tenerle preocupación a la elección, el pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado, aunque a algunos no les guste, no le gusta a muchos que el pueblo decida, pero para eso llegó la transformación, para que el pueblo decida, esa es la gran diferencia, antes decidían unos cuantos, ahora decide el pueblo.

“Entonces va a salir bien la elección, que salga la gente a participar, a votar”, añadió.

Acusó que en “la época” del expresidente priista Ernesto Zedillo se hicieron modificaciones para que “una persona” decidiera la elección de los ministros y ministras de la Corte.

“¿Ahora quién va a decidir? Supónganse que así no participe casi nadie, casi nadie, cinco millones de personas; estoy diciendo un número hipotético- no tiene nada que ver con lo que yo pienso-, pues es muy distinto a que decida uno a que decidan cinco millones. Ahora, si participan 10, imagínense, es otra cosa, no hay que tenerle miedo al pueblo, hay que estar muy orgullosos del pueblo de México”, expresó.

Otra vez mencionó que si hay algún caso de alguna persona candidata relacionada con el crimen organizado, “que resuelva el INE o el Tribunal”.

