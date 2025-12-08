Ante la aprobación de la Ley de Aguas en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el posicionamiento del PAN demuestra ignorancia y les dijo que sería bueno que leyeran la Constitución.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que se atente contra la propiedad privada.

“La postura del Partido Acción Nacional, la pública, lo que demuestra es una total ignorancia, así lo digo con todas sus letras. Lo primero, no han leído la Constitución, el agua es un recurso natural que es un bien de la nación, eso está desde la Constitución del 17, porque ellos dicen que se atenta contra la propiedad privada del agua; lo que dice la Constitución es que se puede concesionar”, expresó al reiterar que la ley representa un ordenamiento de las concesiones.

“Es ordenar, a nadie se le quita concesiones, se mantiene esta idea de la relación tierra-agua para poder que haya distritos de riego (...). Ni se atenta contra la propiedad privada ni nada de lo que están diciendo. Y sí sería bueno que leyeran la Constitución, porque todos tenemos que leer la Constitución y más si participamos en la política”, agregó.

“La Ley General de Aguas aprobada por Morena y sus compinches en el Congreso de la Unión es el inicio del fin a la propiedad privada en México”, advirtió el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

El dirigente panista puntualizó en un comunicado que con esta ley se elimina la posibilidad de transmitir los derechos del agua en la mayoría de los casos, afectando a más de 2 millones de productores agrícolas que ya no podrán heredar, vender o ajustar los volúmenes del agua que están en su propiedad.

Dijo que las concesiones dejarán de ser parte de su patrimonio, provocando que se devalúen sus predios y que se quede el campo y la industria sin mayor inversión, “como siempre lo provoca el oficialismo”.

