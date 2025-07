Ante la convocatoria para este domingo 20 de julio de otra marcha contra la gentrificación, ahora en el sur de la Ciudad de México, la presidenta Claudiia Sheinbaum Pardo llamó a que no haya violencia, como se registró en la pasada llevada a cabo en la colonia Condesa.

En su conferencia mañanera de este viernes 18 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció las acciones anunciadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, contra este fenómeno.

“Que no haya violencia, que el problema no es la gente que nos viene a visitar”, dijo al referir que las personas extranjeras deben ser respetuosas de las leyes mexicanas. Insistió en que no debe haber discriminación por parte de extranjeros que vienen a México.

Lee también Gobierno de la CDMX alista operativo “preventivo” ante nueva marcha contra la gentrificación; reforzarán medidas de seguridad y contención

“Que no haya violencia, en México hay derecho a la manifestación, a la libre expresión, aunque algunos digan que no, es falso. Y que se manifiesten pacíficamente, pues el diálogo que tienen con la jefatura de Gobierno, Clara es muy buena jefe de Gobierno”, dijo la Presidenta.

Después de que brugada anunció el Bando Uno contra la gentrificación, la titular del Ejecutivo federal indicó que “no solamente es el que no puede aumentar la renta más que la inflación”: “Ya existía, nada más que ahora Clara le pone la vigilancia para que realmente sea así, ese es uno de los temas, pero son otros nueve puntos; es decir, es un programa integral para fortalecer que quien vive en su colonia se pueda quedar en su colonia y que aún cuando haya desarrollo urbano, pues no se genere estos esquemas de gentrificación que provocan altos costos de la renta y de la vida en esos lugares”.

“Entonces es un programa integral, es muy buen trabajo de la jefa de Gobierno y va a ayudar mucho, creo yo pues disminuir esta presión que tienen algunas colonias en la ciudad como la Condesa, la Roma, la Juárez, en general colonias que están en la alcaldía Cuauhtémoc, principalmente”, mencionó Sheinbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr