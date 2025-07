“Queremos una ciudad que no esté dividida, que no expulse a la gente”; Clara Brugada destaca Bando Uno contra la gentrificación La jefa de Gobierno aseguró afirmó que en la CDMX no se puede desplazar a las personas por el aumento de los costos de la renta

Si quieres cambiar de residencia y comprar un departamento nuevo, conoce cuáles son las colonias más baratas y caras de la CDMX. Imagen: Pexels