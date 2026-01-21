La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los gobernadores y alcaldes de todo el país “sin importar el partido político” a que destinen una parte del presupuesto a la reparación de las calles y a los “bachetones”, luego de anunciar una estrategia nacional de repavimentación.

“Hacemos un llamado a los presidentes municipales, a las presidentas municipales y gobernadores: que una parte de su presupuesto lo destinen al arreglo de las calles, a los bachetones estatales y municipales, no importa el partido que sean”, expresó desde Palacio Nacional.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, la Mandataria recordó que cuando inició su administración hizo una reunión con todos los presidentes municipales de México y evaluará si realiza otra para exhortar a los alcaldes a destinar más recursos para reparar las calles de sus ciudades.

La Jefa del Ejecutivo anunció hoy la el inicio del programa “Mega Bachetón”, una estrategia nacional de repavimentación y bacheo intensivo de carreteras federales, que contará con un presupuesto de 50 mil millones de pesos durante este año y permitirá intervenir 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje.

“Eso estamos haciendo en el Estado de México, pero este recurso va para las carreteras federales. A veces ayudamos a las estatales también, cuando está cerca el equipo, la maquinaria y vemos una carretera estatal que no esté en buen estado pues ayudamos a bachear”, dijo.

nro