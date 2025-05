Sheinbaum pide a Morena no convertirse en partido de Estado; "No puede haber colusión con la delincuencia", alerta

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió una carta a la dirigencia nacional de Morena y a todas y todos sus militantes, para pedir que dicho movimiento no se convierta en un partido de Estado.

A través de la misiva, la mandataria federal recordó que "hay mucho en juego", por lo que les solicitó evitar el sectarismo, el pragmatismo, y principalmente no ligarse con el crimen organizado.

"Recordemos siempre, que el reconocimiento de nuestro gobierno es porque el pueblo sabe que estamos cerca y que nunca vamos a traicionar. Que ejercemos el poder con humildad y que consideramos el recurso público sagrado. Por ello, nunca debemos olvidar nuestro pasado. Ahí está siempre la enseñanza. No nos equivoquemos", señala el texto.

Sheinbaum Pardo puntualizó que Morena se construyó a través de una lucha que duró décadas, por lo que agregó un decálogo de principios ético -políticos que le recomendó adoptar.

El primero, es el valor de la unidad:

"Porque la UNIDAD en nuestro Movimiento de transformación se construye con base en principios, en las causas por las que siempre hemos luchado, en el reconocimiento de que juntos somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos, el bienestar del pueblo de México y el interés supremo de la patria, que están por encima de cualquier interés personal. No apostemos nunca a la división", indicó.

También solicitó no caer en el sectarismo, "ni por el contrario, en el exceso de pragmatismo sin principios".

Como segundo punto, indicó que todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez.

"La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros", señala la carta.

En el tercer punto, la Presidenta exigió a las y los legisladores no acudir a congresos internacionales, usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político.

"Nuestro deber es estar con la gente, en el territorio. Recordemos que Morena es el instrumento del pueblo de México. Morena debe ser luz de honestidad y ejemplo en la sociedad"

En el punto cuatro, prohibió el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, mientras que en el cinco llamó a no ser un partido de Estado.

"El gobierno de la república cumple sus tareas para la transformación del país y el partido cumple las suyas. Para ello nuestro partido debe fortalecerse sin caer en corporativismos. La organización es para la transformación. La fuerza de Morena es la organización desde abajo. Sus comités de base, su contacto permanente con el pueblo, como lo sabemos hacer, casa por casa entregando el periódico Regeneración", señala el texto.

El punto número seis, pide a las y los militantes mantener fuerte y sólido al instituto de formación política, para consolidar el humanismo mexicano como pensamiento líder.

El punto siete recuerda que Morena es Partido y Movimiento: La movilización social para defender los derechos del pueblo de México y la consolidación de nuestro pensamiento debe seguir siendo nuestra fortaleza. La organización política tiene sentido cuando tiene causas. Esa causa es la defensa de la transformación.

El ocho, que Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo y el principio de por el bien de todas y todos primero los pobres.

En el punto nueve, la presidencia sentenció: "No puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco".

Finalmente, el punto número 10, llama a garantizar que los candidatos y candidatas sean decididos por el pueblo a través de las encuestas.

Recomienda que para la participación en la elección del 2027, haya reglas claras.

"Sugiero que el Comité Ejecutivo de Morena las proponga al Consejo en enero de 2026, cumpliendo con las leyes electorales. Recordemos que la mejor campaña es la de ras de tierra, la que se hace casa por casa, la que convence, no la que usa más recursos económicos, sino la más cercana al pueblo".

De igual forma, sugirió que para la definición de las y los coordinadores de la transformación en estados y municipios considero importante que NO se permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en las encuestas y evidentemente el uso de recursos públicos. Casa por casa, volantes, trípticos, carteles, deben ser siempre nuestra forma de comunicación.

"No podemos olvidar de dónde venimos, de lo contrario olvidaremos a donde vamos. No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo. Recordemos siempre que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos. Interioricemos que en las formas de hacer política debe distinguirse nuestra honestidad. Pensemos siempre que el poder es humildad. Esos fundamentos son lo que nos han permitido reconstruir nuestro país y sacarlo adelante después de la larga noche del neoliberalismo. No nos confiemos. Es mucho lo está en juego, el presente y el futuro de nuestra nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", concluye la carta.

