Sheinbaum pedirá información a EU sobre retiro de visa a Marina del Pilar; "no fuimos notificados", aclara

Luego que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que, a ella y a su esposo, Estados Unidos le retiró su visa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no tuvo ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos sobre el retiro de las visas, por lo que se va a pedir información.

"Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar", dijo.

"¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación contra la gobernadora?", se le preguntó.

"Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados", señaló.

A pregunta expresa si hay otros casos sobre el retiro de visas a gobernadores, Sheinbaum señaló que no han sido notificados de ningún caso y "es importante que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido".

"Entonces, vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación, vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar e informar al gobierno de México. Entonces, vamos a esperar".

"¿Cómo se lee esta acción, presidenta?". Respondió: "Vamos a esperar porque no sabemos cuál es la causa".

