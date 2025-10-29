La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este miércoles que el Partido Acción Nacional (PAN) enfrenta un “pequeño problema”, pues —dijo— carece de un proyecto político definido que conecte con la ciudadanía.

La Mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien afirmó que el blanquiazul se encuentra en un proceso de renovación interna y que saldrá a las calles rumbo a las elecciones de 2027.

Ante ello, Sheinbaum respondió con ironía: “Tienen un problemita, pequeño problema, que no tienen proyecto".

Lee también Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

La Presidenta recordó que el movimiento que hoy encabeza —la llamada Cuarta Transformación— nació del trabajo territorial y del contacto directo con la gente, algo que, aseguró, distingue a su proyecto político de las oposiciones.

“Nosotros crecimos así, así se fue formando el movimiento de transformación, tocando casa por casa. Así encuentras la foto ahí donde estoy brigadeando, tocando casa por casa. Así crecimos nosotros políticamente: en contacto directo con la gente, con la movilización popular”, subrayó.

La Mandataria también hizo referencia a sus años como estudiante en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde, relató, participaba activamente en movimientos estudiantiles.

“Cuando era estudiante, aquí está un compañero de la Facultad de Ciencias. Decíamos que hoy íbamos a ‘salonear’, porque tocábamos la puerta del salón y si el maestro o maestra nos dejaba entrar, pues pasábamos a informar sobre el aumento de cuotas o las reformas de Carpizo en el 86”, recordó entre risas.

Sheinbaum agregó que esa cercanía con las personas es una constante en su trayectoria.

Lee también El futuro es con el PAN

Como ejemplo, mencionó su reciente visita a la Universidad Rosario Castellanos en Chalco, donde interrumpió brevemente una clase para saludar a los alumnos.

“Ahora que fui a la Universidad Rosario Castellanos a inaugurarla, la de Chalco, estaban tomando clases y les dije: ‘a ver, espérenme tantito, voy a salonear’, y le toqué la puerta a la maestra para saludar a los estudiantes”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr