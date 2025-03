Sheinbaum ofrece combatir fentanilo; exige detener entrada de armas

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su optimismo de que el próximo 2 de abril Estados Unidos no aplique aranceles a productos mexicanos; además, al ofrecer seguir deteniendo el tráfico de fentanilo, llamó al gobierno vecino a “aplicarse” en no permitir el ingreso de armas de alto poder a México.

Al encabezar una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, que fue atiborrado por más de 350 mil personas, la Mandataria afirmó que el freno a los aranceles que acordó con el mandatario Donald Trump es un logro de todas los mexicanos, además de que hay respeto y diálogo con Estados Unidos.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por gobernadores de Morena y de oposición, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no tiene la intención de perjudicar al pueblo estadounidense, al reiterar que seguirá la colaboración de nuestro país contra el fentanilo.

La presidenta Sheinbaum, ante miles de personas en el Zócalo, aseguró que confía en que el gobierno estadounidense no imponga aranceles. (10/03/2025) Foto: Valente Rosas | El Universal

“Quiero expresarles que somos optimistas porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también, es lo que han dicho.

“Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece lo que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros; es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles de México hacia Estados Unidos”.

Freno de aranceles, logro de todos los mexicanos

En un “Zócalo radiante” —como lo llamó—, dijo que “no podemos ceder en nuestra soberanía ni puede resultar afectado el pueblo por gobiernos o hegemonías extranjeras. Siempre actuaremos de inmediato”.

En el acto, que calificó como de “unidad”, la Mandataria mencionó que no rompe sus compromisos y por eso no hay divorcio entre pueblo y gobierno.

La presidenta recibió el apoyo de los mexicano que le gritaron “¡No estás sola!”, “¡No estás sola!”. (10/03/2025) Foto: Diego Simón Sánchez | El Universal

Ante el grito de “¡No estás sola!, ¡No estás sola!” de los miles de asistentes, la Presidenta comentó que en la llamada que sostuvo el pasado jueves con Donald Trump prevaleció el diálogo y el respeto, y por eso fueron levantados los aranceles.

“Es un logro de todas y de todos”, expresó al recordar que esta asamblea fue convocada si no se llegaba a un acuerdo.

No hay malas intenciones

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que su gobierno no tiene intención de perjudicar al pueblo estadounidense, tras la nueva pausa en los aranceles que logró con el presidente Trump, y reiteró su apoyo a seguir combatiendo el tráfico de fentanilo para impedir que llegue a la Unión Americana; sin embargo, llamó al gobierno de Estados Unidos a aplicarse para evitar que lleguen armas de alto poder a México.

“De la misma forma que cooperamos en ese ámbito, en todo momento le hemos planteado al gobierno de Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro territorio”, dijo.

Cinco puntos para fortalecer la economía

Al agradecer a empresarios que “con sentido patriota y responsabilidad social” han apoyado “en estos momentos cruciales”, la Presidenta planteó seguir con cinco puntos para fortalecer la economía, y como punto uno mencionó el fortalecimiento del mercado interno, que significa seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo. También ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y energéticos.

“Promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos. Ya inicia este y el próximo mes la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo, y de México a Nogales. Carreteras, obras de agua, de beneficio social y en un millón de viviendas para el pueblo de México, al que nos comprometimos”, dijo como tercer punto.

“Promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México”, citó como cuarto punto, mientras que como quinto punto señaló el fortalecer la base del proyecto con la entrega de programas y pensiones del bienestar.

Recuerda elección judicial

Sin ahondar en el tema y casi al final de su discurso, Sheinbaum recordó los próximos comicios para elegir a jueces, magistrados y ministros.

“El día de hoy es un acto de unidad, pero no por ello, porque ya está en la Constitución, no debemos dejar de recordar que ¡el 1 de junio hay elecciones! Y que, por primera vez en la historia, el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.