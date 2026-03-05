Más Información

La presidenta aseguró que México continuará enviando luego del envío reciente de dos buques con insumos para apoyar a la población de la isla.

Al ser cuestionada sobre qué parte de la ayuda fue reunida de la participación de la ciudadanía, con centros de acopio instalados en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Hay un sello en el pueblo de México, que es la fraternidad. México, nuestro pueblo se caracteriza por eso, por ayudar al otro, por ayudarse en la familia”, expresó.

La jefa del Ejecutivo señaló que esa solidaridad forma parte de la identidad nacional y también se refleja en la política exterior del país.

“La con todos los pueblos del mundo existe siempre, y en particular cuando están viviendo una situación muy difícil, como es el caso del pueblo de Cuba en este momento”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano mantendrá el apoyo a la isla en la medida en que sea necesario.

“Nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria en todo lo que se requiera”, puntualizó.

