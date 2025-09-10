Tras el cierre que hicieron diferentes sindicatos de la Secretaría de Cultura a los recintos culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), debido a diferentes prestaciones pendientes como la falta de uniformes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al diálogo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “ya se compraron los uniformes”.

“El monto presupuestal que está asignado para uniformes ya fue utilizado para comprarlos. Lo que entiendo es que en este momento no se podría sustituir porque ya se compraron los uniformes.

“Pero puede haber un diálogo para ver hacia adelante qué opciones puede haber”, comentó la Presidenta.

La Presidenta pidió a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, que informe con más detalle.

