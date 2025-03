Sheinbaum: INE no ha notificado prohibición para hablar de la elección judicial; "la ley es cuando te notifican", dice "El INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección", argumentó la Presidenta

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 31 de marzo del 2025. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL