En el marco de la convocatoria para una segunda marcha de la llamada Generación Z para este jueves 20 de noviembre, la presidenta pidió respeto para el Ejército mexicano.

Ante las actividades programadas para el Día de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional que el Desfile se llevar a cabo en el Zócalo.

“Pues vamos a ver lo de esto del 20 de noviembre. Yo creo, repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile como siempre se hace y se va a llevar a cabo.

“Y pues hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano, que además el 20 de noviembre es el llamado, lo que se conmemora es el llamado que se hace en el Plan de San Luis Madero para que el pueblo de México se levante en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, y ahí da inicio la Revolución Mexicana (...)”, dijo .

