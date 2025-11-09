Más Información

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Senadores perfilan acuerdo para reabrir gobierno de EU, reportan medios

Senadores perfilan acuerdo para reabrir gobierno de EU, reportan medios

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

De la Fuente pide que próxima secretaria de la ONU sea una mujer; "es tiempo de mujeres", dice

De la Fuente pide que próxima secretaria de la ONU sea una mujer; "es tiempo de mujeres", dice

Liga MX: Quedan definidos los duelos del Play-In que otorgarán los últimos boletos a la Liguilla

Liga MX: Quedan definidos los duelos del Play-In que otorgarán los últimos boletos a la Liguilla

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

La presidenta celebró los logros deportivos de las y los jóvenes mexicanos que participaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 ya que establecieron récord de medallas.

A través de sus redes sociales, la mandataria felicitó a la delegación mexicana en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la Selección Nacional Femenil de Futbol, que obtuvo el tercer lugar en el Mundial Sub-17.

Lee también

A través de redes sociales, la primera mandataria destacó a Valentina Murrieta, mejor portera en este evento deportivo.

“Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación.”

“Felicidades a las y los jóvenes mexicanos que rompieron récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la Selección Nacional Femenil de Futbol por obtener tercer lugar en el Mundial Sub 17; en especial a Valentina Murrieta, gran portera. Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación”, escribió la presidenta.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]