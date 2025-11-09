La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró los logros deportivos de las y los jóvenes mexicanos que participaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 ya que establecieron récord de medallas.

A través de sus redes sociales, la mandataria felicitó a la delegación mexicana en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la Selección Nacional Femenil de Futbol, que obtuvo el tercer lugar en el Mundial Sub-17.

A través de redes sociales, la primera mandataria destacó a Valentina Murrieta, mejor portera en este evento deportivo.

“Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación.”

“Felicidades a las y los jóvenes mexicanos que rompieron récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la Selección Nacional Femenil de Futbol por obtener tercer lugar en el Mundial Sub 17; en especial a Valentina Murrieta, gran portera. Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación”, escribió la presidenta.

