La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su opinión sobre la eutanasia y declaró que es un tema polémico.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo llamó a que se abra al debate.

“Es un tema polémico siempre, que en estos casos como en cualquier otro pienso que siempre debe abrirse al debate, que se discuta, no debe de cerrarse esa posibilidad.

“Que se abra al debate, pero es un tema como otros, polémico”, expresó.

