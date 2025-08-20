Más Información

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

La presidenta expresó su opinión sobre la eutanasia y declaró que es un tema polémico.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de agosto en , Sheinbaum Pardo llamó a que se abra al debate.

“Es un tema polémico siempre, que en estos casos como en cualquier otro pienso que siempre debe abrirse al debate, que se discuta, no debe de cerrarse esa posibilidad.

Que se abra al debate, pero es un tema como otros, polémico”, expresó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses