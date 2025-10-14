La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que es “ruin” y “zopiloteo” el que se busquen culpables por las inundaciones, tras las intensas lluvias en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que sí hubo alertamiento en los estados y municipios, “desde las propias áreas de Protección Civil”.

“Es ruin, es ruin esta búsqueda de culpables, y este zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios. Yo creo que en todos, todo ser humano si tiene un poco de corazón; en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, pues lo que busca es apoyar”, expresó.

Reconoció que los gobernadores actuaron “desde el primer momento” y aseguró que los estados y municipios sí alertaron en las redes sociales que habría “crecimiento del río, porque no se conocía previamente esta circunstancia que, difícilmente pudo haberse previsto la cantidad de lluvia que iba a haber en esta zona”.

Agregó que hay solidaridad, apoyo y cercanía con las personas damnificadas, y que su tarea fundamental como Presidenta es la coordinación de las labores para la atención de la emergencia.

“Entonces, estamos actuando coordinadamente desde el primer momento y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del gobierno federal, del Estado mexicano- digámoslo así- para poder garantizar el apoyo a la población”, comentó al referir que no se va a dejar desamparado a nadie.

Indicó que tras las lluvias e inundaciones se toman decisiones en la reconstrucción para tomar medidas que disminuyan los riesgos.

