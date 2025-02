Sheinbaum envía iniciativas para respetar la soberanía; “con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación”, dice

Luego que el gobierno de Estados Unidos nombró a cárteles de la droga como grupos terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la soberanía no se negocia y no puede ser una oportunidad del país vecino para una invasión.

"Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía, entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión", indicó.

Asimismo anunció que enviará hoy una reforma constitucional para modificar el artículo 40 relacionado con la soberanía nacional, y otra al artículo 19 constitucional que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa.

La modificación al artículo 40 constitucional ahora mencionará que no se aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

"El artículo 40 o tercer párrafo del 40 tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables", indicó la mandataria.

En el caso del 19, vinculado con el artículo 40, señala que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internacional al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

"Estas son las dos modificaciones que estamos enviando a la constitución. ¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido el gobierno de los Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas a los grupos de la delincuencia organizada", dijo.

kicp/apr