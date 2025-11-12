“Ya depende de los diputados”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que en San Lázaro se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con un aumento a las percepciones de los legisladores y las legisladoras.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que “deben estar en la justa medianía”.

“Los legisladores deben estar en la justa medianía, y los recursos de la gente son de la gente. Yo no considero que deba haber privilegios y que el poder es humildad, siempre es lo que nos da la cercanía con la gente, con el pueblo”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Lee también Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

“Y asumir las responsabilidades cada uno que nos corresponde. Ya depende de los diputados”, agregó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr