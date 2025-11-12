Más Información

“Ya depende de los diputados”, expresó la presidenta luego de que en San Lázaro se aprobó el con un aumento a las percepciones de los legisladores y las legisladoras.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de noviembre en , Sheinbaum Pardo declaró que “deben estar en la justa medianía”.

“Los legisladores deben estar en la justa medianía, y los recursos de la gente son de la gente. Yo no considero que deba haber privilegios y que el poder es humildad, siempre es lo que nos da la cercanía con la gente, con el pueblo”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

“Y asumir las responsabilidades cada uno que nos corresponde. Ya depende de los diputados”, agregó la presidenta Claudia Sheinbaum.

