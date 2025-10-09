La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la mayoría de los empresarios en México cumplen con sus obligaciones fiscales y pagan sus impuestos en tiempo y forma, lo que ha permitido fortalecer la recaudación y las finanzas públicas del país.

“Por cierto, la mayoría de los empresarios, yo diría casi todos con muy pocas excepciones, pagan sus impuestos. Hay algunos que no, pero la mayoría sí, y también un agradecimiento porque hay un pago a tiempo de los impuestos, y esto incluye el regreso del IVA y del ISR”, señaló la mandataria.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que el Gobierno federal estima una recaudación total de casi 6 billones de pesos—5 billones 951 millones de pesos— al cierre de 2025, lo que representaría un incremento cercano al 5% respecto a lo planteado en la Ley de Ingresos.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, detalló que de enero a septiembre se han devuelto aproximadamente 630 millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a pequeñas, medianas y grandes empresas, cifra 2% superior al mismo periodo del año anterior. En tanto, por devoluciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas físicas, el monto asciende a 40 millones de pesos, con un incremento del 10% en las declaraciones de contribuyentes.

Sheinbaum recalcó que las devoluciones de impuestos se han realizado conforme a la ley y en los plazos establecidos, desmintiendo versiones sobre retrasos en los reembolsos.

Asimismo, adelantó que para 2026 el gobierno proyecta 496 mil millones de pesos adicionales en ingresos, impulsados por la eficiencia recaudatoria y nuevas medidas fiscales.

“Estos recursos irán destinados a programas de bienestar, obras de infraestructura, educación, salud y vivienda. Los gastos del gobierno se han reducido sin afectar la operación ni el bienestar de la gente”, puntualizó la presidenta.

