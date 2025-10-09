La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la recaudación de impuestos alcanza cifras históricas, pues en lo que va el año suman más de 500 mil millones de pesos adicionales en comparación con 2024.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal indicó que esta cifra se ha alcanzado sin aumentar impuestos.

"La recaudación de impuestos alcanza cifras históricas. Como lo dice el domingo en el evento del Zócalo son 500 mil millones, poco más de 500 mil millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca 200 mil vienen de aduanas sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos. Es prácticamente la actualización lo que se hizo este año".

En Palacio Nacional, Edgar Amador, Zamora, secretario de Hacienda (SHCP), resaltó que los ingresos tributarios y no tributarios están creciendo 9.1% en términos reales respecto al año pasado.

"De esos 542 mil, 200 mil millones de pesos responden a una mejor recaudación en materia de comercio exterior, todos los impuestos ligados al comercio exterior que implican controles, lucha contra la corrupción, lucha contra el contrabando.

"Gracias a ello, el Servicio de Administración Tributaria, la ANAM, la coordinación de la Subsecretaría de Ingresos ha hecho posible que en medio de un contexto económico donde el crecimiento ha sido un poco más moderno, tengamos un crecimiento muy, muy sólido de los ingresos públicos".

El titular de Hacienda agradeció a la población el pago puntual de sus impuestos.

