La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en febrero se crearon 157 mil 882 nuevos empleos afiliados al IMSS, lo cual calificó como "un muy buen dato de la economía".

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que para su gobierno no solo es buscar crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados.

"Son 157 mil 882 nuevos empleos en febrero sin considerar plataformas digitales. Es un muy buen dato de la economía. Lo que más nos importa, pues no solo es el crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados. Entonces es muy buena noticia para el país".

En Palacio Nacional, Zoé Robledo, titular del IMSS, destacó que en lo que va el año se han creado 217 mil 299 puestos, lo que equivale a una tasa anual de 1.0%.

Resaltó que al final de febrero suman 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados al IMSS.

