Más Información

Llevan cuerpo del "Mencho" a panteón en Zapopan; operativo de seguridad acompaña el cortejo

Llevan cuerpo del "Mencho" a panteón en Zapopan; operativo de seguridad acompaña el cortejo

Canacar cuantifica daños tras muerte de “El Mencho”; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños

Canacar cuantifica daños tras muerte de “El Mencho”; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños

Marcha del 8M en CDMX; ruta, horario y consignas

Marcha del 8M en CDMX; ruta, horario y consignas

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Shakira en el Zócalo 2026: cinco momentos que marcaron su concierto gratuito en CDMX

Shakira en el Zócalo 2026: cinco momentos que marcaron su concierto gratuito en CDMX

Investigadores piden diálogo con autoridades responsables de parques del Tren Maya

Investigadores piden diálogo con autoridades responsables de parques del Tren Maya

La presidenta destacó que en febrero se crearon 157 mil 882 nuevos empleos afiliados al IMSS, lo cual calificó como "un muy buen dato de la economía".

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que para su gobierno no solo es buscar crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados.

"Son en febrero sin considerar plataformas digitales. Es un muy buen dato de la economía. Lo que más nos importa, pues no solo es el , sino más empleos mejor remunerados. Entonces es muy buena noticia para el país".

Lee también

En , Zoé Robledo, titular del IMSS, destacó que en lo que va el año se han creado 217 mil 299 puestos, lo que equivale a una tasa anual de 1.0%.

Resaltó que al final de febrero suman 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados al IMSS.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]