La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el combate del gobierno federal contra la extorsión en México.

Durante la conferencia matutina de este martes, explicó que a la estrategia se integraron todas las gobernadoras y gobernadores del país, quienes afinaron detalles la semana pasada durante el encuentro que tuvieron en Palacio Nacional.

"Todas las gobernadoras y gobernadores están trabajando en la estrategia contra la extorsión, y tenemos que dar resultados pronto", expresó.

La titular del ejecutivo destacó que ha disminuido el número de denuncias ante el 089, pero reconoció que "no es necesariamente ningún indicador".

"Tenemos que trabajar hasta que erradiquemos esta práctica que es muy nociva para la población", indicó.

Sheinbaum Pardo recordó que como parte del reforzamiento al combate contra la extorsión, se avanza en la regulación de teléfonos, y la prohibición total de su uso en cárceles.

"Afecta mucho, ya viene toda la regulación de teléfonos y ya se va a implementar muy pronto, y varias acciones que nos van a ayudar mucho", concluyó.

mahc / apr