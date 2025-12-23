Más Información

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

La presidenta destacó el combate del gobierno federal contra la extorsión en México.

Durante la conferencia matutina de este martes, explicó que a la estrategia se integraron todas las gobernadoras y gobernadores del país, quienes afinaron detalles la semana pasada durante el encuentro que tuvieron en .

"Todas las gobernadoras y gobernadores están trabajando en la , y tenemos que dar resultados pronto", expresó.

La titular del ejecutivo destacó que ha disminuido el número de denuncias ante el , pero reconoció que "no es necesariamente ningún indicador".

"Tenemos que trabajar hasta que erradiquemos esta práctica que es muy nociva para la población", indicó.

Sheinbaum Pardo recordó que como parte del reforzamiento al combate contra la extorsión, se avanza en la regulación de teléfonos, y la prohibición total de su uso en cárceles.

"Afecta mucho, ya viene toda la regulación de teléfonos y ya se va a implementar muy pronto, y varias acciones que nos van a ayudar mucho", concluyó.

