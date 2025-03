La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que Estados Unidos haya solicitado hasta ahora la presentación de políticos mexicanos relacionados con el narcotráfico, tras la entrega que se hizo de 29 capos en días pasados.

Al ser cuestionada en su conferencia mañanera de este viernes 7 de marzo en Palacio Nacional si Estados Unidos ha solicitado la presentación de algún político mexicano con vínculos con grupos de la delincuencia, la Presidenta respondió: “No que tenga conocimiento”.

“Si hubiera esta solicitud de presentar a algún político mexicano, ¿el gobierno de México lo haría o cuál sería el procedimiento?”, se le preguntó.

“Son decisiones que se toman, pero no por el gobierno sino por un fiscal o por un caso en particular, no nos adelantemos”, dijo al mencionar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con el expresidente Felipe Calderón.

Indicó que si hay una investigación, la hace la Fiscalía General de la República.

Después de que el pasado 3 de marzo la Casa Blanca insistió en una “relación intolerable” entre el Gobierno de México con narcos, la titular del Ejecutivo federal comentó que en la llamada de ayer con Trump no pudo manifestarle su desacuerdo.

“Ayer en particular ya no hablamos de eso, yo se lo planteé en la tercera llamada porque ya lo habían publicado. lo que sí es un hecho es que si hay una negociación, un acuerdo , hay reconocimiento incluso, pues el comunicado de la Casa Blanca no tiene mucho fundamento.

“Porque si hay un acuerdo entre la presidenta y el presidente de Estados Unidos, pues digamos, tácitamente se está reconociendo que no hay este tema”, dijo.

Agregó que se seguirá defendiendo la soberanía de México.

