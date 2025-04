La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó un presunto sabotaje a la refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco.

Al ser cuestionada sobre un presunto sabotaje y que causó que la producción del crudo se detuviera, Sheinbaum Pardo informó que solo ocurrió “algo menor” y que pronto recuperará su producción de 100 mil barriles diarios.

“No es así como lo planteas y si gustan le pedimos a Víctor (Rodríguez, titular de Pemex) que venga a informar con todo detalle”, dijo.

Agregó: "Tiene que investigarse, no es así de que ‘ahora no sirve la refinería’, es algo menor y ya está produciendo prácticamente 100 mil barriles diarios. No hay nada grave”.

