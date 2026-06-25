La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el gabinete federal presente más cambios o relevos rumbo a las elecciones de 2027. Informó que alrededor de siete funcionarios públicos renunciaron a su cargo para aspirar a una candidatura.

Durante la conferencia matutina de este jueves 25 de junio, precisó que Ariadna Montiel Reyes, exsecretaria del Bienestar y quien renunció a su cargo a finales de abril; así como Citlalli Hernández Mora que dejó la Secretaría de las Mujeres a mediados de abril; salieron del gabinete para cumplir funciones en Morena.

“No, hace tiempo como saben, les pedí que si iban a participar como candidatos o candidatas, pues que tomaran la decisión de salir del gobierno y hubo alrededor de siete personas que salieron”, indicó la mandataria.

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“Además, obviamente de la secretaria Ariadna y la secretaria Citlalli, que hoy cumplen funciones en el partido Morena y algunos otros como Santiago Nieto, Santiago Nieto, también pidió salir del IMPI y pues va a competir en algún proceso”, explicó en Palacio Nacional.

Desde el inicio de su sexenio, el gabinete federal ha presentado al menos 15 cambios, algunos justificados por motivos de salud, relevos a otras funciones dentro del gobierno o aspiraciones a cargos públicos, como es el caso de Esthela Damián, exconsejera jurídica y ahora aspirante a la gubernatura de Guerrero.

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