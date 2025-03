Ante el reciente hallazgo de crematorios clandestinos en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo lamentó e indicó que corresponde al Gabinete de Seguridad y a las Fiscalías.

“Obviamente es terrible. Ahora, ¿qué corresponde al Gabinete de Seguridad, a las Fiscalías y en su momento a los Tribunales o al Poder Judicial? Pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, un primer- no sé si fue cateo o exactamente, la Fiscalía estatal - porque después no resguardaron el lugar.

“Hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador (Pablo Lemus, Movimiento Ciudadano), hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y con la Fiscalía General de la República (FGR) si hay que atraer el caso, lo están revisando”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 10 de marzo en Palacio Nacional.

Lee también Va juicio político contra alcaldesa de Coalcomán, Michoacán; rindió homenaje a “El Mencho” del CJNG el Día de Reyes

No hay indicios de más restos en crematorios del CJNG: Gobernador de Jalisco

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, informó el domingo que no hay indicios de más restos humanos en los crematorios clandestinos usados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, y señaló que hasta ayer el gobierno federal no se había sumado a las investigaciones.

En entrevista, al llegar al Zócalo de la Ciudad de México para estar presente en la asamblea-festival de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador jalisciense indicó que se está investigando si es un conflicto entre grupos del crimen organizado y manifestó que estaría “encantado” si la FGR participara en la investigación.

Destacó que este crematorio clandestino fue descubierto en septiembre del año pasado, antes de que iniciara su gobierno.

“Se están haciendo todas las investigaciones correspondientes para saber exactamente qué fue lo que pasó ahí. Es un lugar muy cercano a un centro que nosotros pudimos liberar a 60 jóvenes hace aproximadamente un mes y medio. Entonces vamos a hacer las investigaciones correspondientes para saber en realidad qué fue lo que pasó ahí”, dijo.

"¿Se han encontrado restos humanos?”, se le preguntó.

“No hasta el momento. No ha habido indicios de que pudiera haber más restos, pero nosotros tenemos que seguir buscando”, contestó.

“¿Pero no descartan que sea un conflicto con grupos del crimen organizado?”, se le insistió.

“Puede ser, puede ser que sea un conflicto entre grupos delincuenciales, sí puede ser”, dijo.

“¿El gobierno federal se ha sumado a estas investigaciones?”, se le cuestionó.

“Aún no, pero siempre serán bienvenidos”, mencionó.

“¿No descarta entonces que la Fiscalía atraiga la investigación?”, se le preguntó.

“Qué encantado si ellos gustan participar en la investigación, pues claro que nos ayudaría mucho”, respondió antes de retirarse.

Lee también Reforma a la Ley del ISSSTE: Continúan las protestas de maestros en varios estados; exigen que se retire la iniciativa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mach/apr