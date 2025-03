En Central de Inteligencia Política generamos mensualmente el Análisis de Reputación Mediática de Actores (A.R.M.A.) de los secretarios de Estado del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mes de febrero estuvo marcado por cinco principales ejes temáticos que dominaron la cobertura del Ejecutivo federal: la seguridad pública, la economía, la relación con Estados Unidos, los proyectos de innovación tecnológica y la política social.

El A.R.M.A. de este mes revela que la comunicación gubernamental sigue siendo un factor clave en la percepción ciudadana. Con la evolución de la agenda pública, los secretarios deberán ajustar sus estrategias para mantenerse en el centro de la conversación nacional.

A continuación presentamos el Top 5 de los secretarios de Estado con mayor y menor cobertura mediática.

Los destacados

1. Omar García Harfuch, SSPC

La extradición de 29 criminales mexicanos de alto perfil a Estados Unidos ocupó la mayor parte de su cobertura con 37% del total de sus temas. Por otro lado, su presencia en la conferencia matutina para informar sobre los resultados de operativos de seguridad y los avances en la reducción de la violencia lo mantiene entre los cinco secretarios más mediáticos. Estuvo presente en la reunión plenaria de Morena y sostuvo un encuentro con el diputado Ricardo Monreal para abordar iniciativas de seguridad nacional.

2. Marcelo Ebrard, SE

Se posicionó como el protagonista mediático de febrero. Más de 60% de su cobertura se centró en las estrategias diplomáticas y económicas frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump. Relanzó la marca Hecho en México, para complementar el Plan México de la presidenta Sheinbaum. Por último, informó sobre el arranque de la segunda fase de Operación Limpieza, estrategia de la Secretaría de Economía enfocada en combatir la evasión fiscal y la comercialización de mercancías prohibidas en el país.

3. Raymundo Morales, Semar

El secretario de Marina se posicionó en tercer lugar en cobertura total. Acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia con motivo del 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Este evento le generó 23% de sus reflectores. Desestimó la presencia de buques de guerra de Estados Unidos en las costas de Baja California, pues “transitaban en zona libre de navegación”. En esa misma línea, la Presidenta de la República anunció que el almirante Morales será uno de los secretarios que viajarán al país vecino para continuar haciendo frente a las amenazas de Trump “con la cabeza fría”.

4. Ricardo Trevilla, Sedena

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo presente en las ceremonias con motivo del 110 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana y en la Marcha de la Lealtad. El 28% de su cobertura hizo referencia a estos eventos públicos.

5. Rosa Icela Rodríguez, Segob

Rosa Icela Rodríguez logró una cobertura mediática positiva en Segob, con 66.7% de notas favorables. Destacó en seguridad nacional, migración y coordinación institucional, implementando programas como Sí al Desarme y México te Abraza. Su gestión mostró proactividad y capacidad de diálogo con diversos sectores.

Secretarías con menor cobertura

6. Josefina Rodríguez, Sectur

La titular de Turismo destacó con 53% de cobertura positiva, enfocándose en posicionar a México como el quinto destino más visitado para el Mundial 2026. También enfatizó la colaboración federal-estatal para atraer más turistas y presentó la campaña Un mar de historias para promover a Mazatlán.

7. Edna Elena Vega, Sedatu

Con 87% de notas positivas. Su gestión sobresalió en la construcción de más de 125 mil viviendas en 25 entidades del país durante 2025 y en la colaboración con Tabasco para la línea ferroviaria Huimanguillo-Dos Bocas. Sin embargo, la cobertura de su gestión presentó una baja en comparación con otras áreas.

8. Claudia Curiel, Secretaria de Cultura

Las iniciativas culturales, los programas de preservación del patrimonio y las acciones para fomentar las artes no generaron el eco mediático necesario. A pesar de los esfuerzos por promover la by enfrentar los recortes presupuestales, la secretaría no logró posicionarse de manera relevante en la agenda informativa de febrero.

9. Citlalli Hernández, Secretaría de las Mujeres

La titular Citalli Hernández tuvo una cobertura mediática positiva, con 75% de notas favorables. Su gestión se destacó por promover la participación de mujeres y niñas en las ciencias. Sin embargo, la cobertura fue menor en temas más delicados, como el pronunciamiento sobre la agresión contra Fátima.

10. Marath Bolaños, STPS

Con la cobertura efectiva más baja del gabinete, también sufrió una reducida presencia mediática. Las políticas laborales, los programas de capacitación y los esfuerzos por proteger los derechos de los trabajadores pasaron casi desapercibidos. El Foro Economía Moral y Trabajo y las estrategias para apoyar a trabajadores migrantes no lograron captar la atención de los medios de comunicación.