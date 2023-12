En Tlaxcala, la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, de ofrecer 10 millones de pesos para comprar encuestas, a fin de hacerle creer a la gente que la elección del próximo 2 de junio ya está definida.

Ante simpatizantes y militantes de los partidos aliados, en lo que fue su último evento público antes de la Navidad, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que se ese tamaño es el miedo de la exjefa de gobierno de perder los comicios presidenciales.

“Ellos (Morena) tienen todos los millones de pesos, han comprado a todas las encuestadoras y desde aquí le digo a la señora (Claudia) Sheinbaum: si no tuvieras miedo no estuvieras comprando encuestas, porque les están ofreciendo 10 millones de pesos a las empresas encuestadoras para sacar encuestas a modo. Así es que no les crean, imagínese si cinco meses antes ya quieren declararse ganadores. Como le dieron el bastón de mando cree que así se gana la banda presidencial, pero no, la banda presidencial se gana aquí en la calle con las personas, con el trabajo, con ideas, con el esfuerzo”, recalcó.

Lee también Xóchitl Gálvez: "inadmisible que abrazos sean para delincuentes y balazos para los ciudadanos"

Ante el aplauso y la ovación de los asistentes, quienes corearon en varias ocasiones “Xóchitl presidente”, la virtual candidata presidencial pidió a la gente que la ayuden a ganar las elecciones replicando el mensaje de que México está muy mal y le urge un cambio para atacar de fondo la inseguridad, el desabasto de medicamentos y mejorar los programas sociales.

“Yo les pido que me ayuden, que salgan, que se movilicen, que trabajen, que caminen, que se vuelvan los promotores de este mensaje. Que quede claro, la esperanza ya cambió de manos, los necesito en la calle”, arengó ante miles de simpatizantes.

Xóchitl dice que la 4T "es volver al pasado"

Xóchitl Gálvez aseguró que Claudia Sheinbaum afirma que el proyecto de la oposición es volver al pasado, cuando en realidad el pasado son los personajes que están en la 4T, como los expriistas Manuel Bartlett, Ignacio Ovalle y Eruviel Ávila, quien recientemente se sumó a la campaña de la precandidata de Morena.

“La corcholata favorita del presidente dice que volver al pasado no es una opción; ellos son el pasado, Manuel Bartlett es el pasado, Nacho Ovalle, ese que se voló 20 mil millones de pesos de Segalmex, es el pasado; y ahora Eruviel Ávila, que se fue con ellos, es el pasado, así es que yo le reconozco a los buenos priistas que aquí, a los priistas que chambean, a los priistas que luchan. Ellos son la “m@fia del poder que tanto se quejaron”, enfatizó.

Por otra parte, recordó que, contrario a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ella y sus compañeros senadores del PAN votaron en favor de elevar a rango constitucional los programas sociales.

Por ello dijo que su idea es mejorar esos programas, para que no sólo se entregue dinero, sino que se acompañen de políticas para que los adultos mayores no tengan que gastar su pensión en la compra de medicamentos, como actualmente sucede. Destacó que de prosperar su propuesta, “si no hay medicamento en el Centro de Salud, vas a ir a la farmacia de la esquina sin que te lo cobren”.

Lee también Elección CDMX 2024: qué son y cómo se eligen las concejalías

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rcr